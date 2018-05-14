США не будут принимать участие в переговорах по Сирии

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МИД Казахстана.

В МИД Казахстана заявили, что представители американской делегации заявили о избежание своей участи в предстоящем раунде переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане.

Указанный ряд межсирийских обсуждений будет длится в Астане на протяжении двух дней, с 14 по 15 мая 2018 года.

Примечательно, что в виде наблюдателей, по информации МИД Казахстана, во встрече возьмут участие делегация ООН под главенством специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в сирийской провинции Идлиб исламисты подорвали автомобиль, начиненный шрапнелью из гвоздей и кусков арматуры.