США не будут принимать участие в переговорах по Сирии

Дипломаты Соединенных Штатов Америки не станут брать участие в девятом по счету раунде переговоров в Астане по вопросам Сирии.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МИД Казахстана.
В МИД Казахстана заявили, что представители американской делегации заявили о избежание своей участи в предстоящем раунде переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане.
Указанный ряд межсирийских обсуждений будет длится в Астане на протяжении двух дней, с 14 по 15 мая 2018 года.
Примечательно, что в виде наблюдателей, по информации МИД Казахстана, во встрече возьмут участие делегация ООН под главенством специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в сирийской провинции Идлиб исламисты подорвали автомобиль, начиненный шрапнелью из гвоздей и кусков арматуры.
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