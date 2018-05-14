14:17 14.05.2018 | Политика | Новости
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В Польше запустили военные учения ВВС НАТО

На польской военно-воздушной базе в Кшесинах, которая поблизости от аэропорта в Познани 14 мая 2018 года запустили учения НАТО Tiger Meet.

В Польше запустили военные учения ВВС НАТО

Об этом сообщает Польское Радио.

Примечательно, что подобные учения эскадр первый раз проходят на военной базе Польши за 60 лет.

Учения "тигриных" эскадр считаются самыми авторитетными и элитными воздушными тренировками. В центр Польши прилетело 19 самолетных групп, среди которых эскадры из Италии, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии и Великобритании. Польская сторона также приняла участие в учениях. Шестая воздушная эскадра из Кшесин встанет в небесный ряд вместе с остальными.

Над Познанью взлетят ввысь самолеты "Грипен" из Чехии, и, в частности, истребители F16 из Нидерландов и F18 из Швейцарии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Лудзьком воеводстве Польши международный автобус с иностранцами, в основном украинцами, упал в ров и перевернулся на бок.


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