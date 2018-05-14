В Каталонии определили нового руководителя регионального правительства

Об этом сообщает El Pais.

Парламент начал свое заседание в 10.30 в понедельник,14 мая. В пользу Торры отдали свои голоса 66 депутатов регионального парламента, против него выступили 65 депутатов, а еще четыре чиновника не стали голосовать вовсе.

До этого выборцам Торра продемонстрировал свою правительственную программу, в которой соглашается с президентством Карлеса Пучдемтона. Также он подчеркнул, что для него является важным сооружение "каталонской республики" и конституционного процесса. Он закончил свое выступление девизом: "Да здравствует свободная Каталония".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", претендент на главенство в парламентских выборах Ирака, который исповедует шиит, Муктада ас-Садр, обгоняет конкурентов по числу голосов выборцев.