17:35 14.05.2018 | Политика | Новости
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В Каталонии определили нового руководителя регионального правительства

Парламент Автономного сообщества Испании Каталонии 14 мая 2018 года принял решение об избрании 55-летнего депутата Кима Торру главой регионального правительства.

В Каталонии определили нового руководителя регионального правительства

Об этом сообщает El Pais.

Парламент начал свое заседание в 10.30 в понедельник,14 мая. В пользу Торры отдали свои голоса 66 депутатов регионального парламента, против него выступили 65 депутатов, а еще четыре чиновника не стали голосовать вовсе. 

До этого выборцам Торра продемонстрировал свою правительственную программу, в которой соглашается с президентством Карлеса Пучдемтона. Также он подчеркнул, что для него является важным сооружение "каталонской республики" и конституционного процесса. Он закончил свое выступление девизом: "Да здравствует свободная Каталония".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", претендент на главенство в парламентских выборах Ирака, который исповедует шиит, Муктада ас-Садр, обгоняет конкурентов по числу голосов выборцев.


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