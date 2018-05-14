08:21 14.05.2018 | Политика | Новости
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В Иерусалиме откроют посольство США

Сегодня, 14 мая, в Иерусалиме торжественно откроют посольство США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Иерусалиме откроют посольство США

Как отмечается, перенос диппредставительства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США, размещением там посла и небольшой группы его помощников. На первых порах численность сотрудников нового посольства составит порядка 50-60 человек.

Однако, полноценный переезд займет намного больше времени − до шести лет. Он потребует строительства нового здания, освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме и решения неожиданной проблемы.

На церемонию открытия из Вашингтона приехала делегация из примерно 250 человек. Ее возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

В состав также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представительство Евросоюза выразило поддержку действиям  Израиля в ответ на иранский ракетный обстрел с территории Сирии.


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