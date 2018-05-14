В Госдепе США опровергли расширение полномочий Волкера

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не расширял полномочия своего специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера.
В понедельник, 14 мая, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослпава Гонгадзе опровергла свое предыдущее заявление об увеличении полномочий Волкера.
По ее словам, в офисе пресс-секретаря Госдепа США ей сообщили, что спецпредставителю не расширяли полномочий по Украине.
Посол Волкер продолжает выполнять функции переговоров как специальный референт Украины, и его мандат остается неизменным. Политика США заключается в том, чтобы стремиться к полному восстановлению территориальной целостности Украины, - написала Гонгадзе в Twitter.
Напомним, вчера руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе сообщила, что спецпредставнику Госдепартамента по вопросам Украины Курту Волкеру продлили мандат и расширили полномочия.
Как сообщал УРА-Информ, 14 мая 2018 года спецпредставитель Волкер прибыл на Донбасс.
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