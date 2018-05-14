В Германии считают невозможным смягчение антироссийских санкций

Об этом сообщает официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя возможность смягчения ограничительных мер по стороны Германии на брифинге.

Как отмечает Зайберт, меры были установлены на европейском уровне, их утвердили согласно мнению всех европейских стран. Это указывает на то, что односторонний отказ или смягчение невозможны. Он подчеркнул, что такая политика введена в европейских рамках, и санкции могут быть отменены только после ликвидации причин, которые их спровоцировали.

Зайберт заявил, что руководство Германии и Франции на протяжении долгого времени в максимальном темпе действовали так, чтобы достичь политического, дипломатического, бесконфликтного решения для ситуации на востоке Украины". Он привал Россию отзываться конструктивно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководство Германии расценивает Украину как верного транзитера газа и весомую союзную сторону для торгового взаимодействия в регионе Восточной Европы.