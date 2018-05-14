В ЕС перечислили лица, которым назначены санкции из-за выборов в Крыму

Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС.

В ЕС уточнили, что санкционный список были внесены лица, которые брали участие в организации выборов президента России в Украине 18 марта 2018 на территории противоправно оккупированных Крыму и Севастополе. Своими действиями нарушители активно способствовали реализации политики страны-агрессора.

Указанные пятеро людей занимают ответственные посты в избирательных комиссиях полуострова Крыма или Севастополя. Наказание, принятое на международном уровне, определяет запрет на перемещение и замораживание активов.

В Совете перечислили имена и должности людей, которым назначили санкции. Среди них заместитель главы крымской избирательной комиссии Инна Николаевна Гузеева, секретарь Крымской избирательной комиссии Наталья Ивановна Безрученко, глава Севастопольской избирательной комиссии Александр Юрьевич Петухов, заместитель главы Севастопольской избирательной комиссии Мирослав Александрович Погорелов, секретарь Севастопольской избирательной комиссии Анастасия Николаевна Капранова.

Данная мера поднимает общее число лиц под ограничениями ЕС до 155. В частности, под санкциями Союза пребывают активы 38 организаций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил Украину с санкциями ЕС против организаторов выборов в Крыму.