В Британии призывают ЕС объединить усилия против ИГИЛ и России

Об этом речь пойдет в его выступлении, которое он должен произнести в понедельник, 14 мая. Как сообщает Reuters, Паркер считает такое сотрудничество необходимым, чтобы противостоять нападениям боевиков "Исламского государства" и "злонамеренным попыткам России подорвать западные демократии".

Он также уверен, что сегодня, все страны больше, чем когда-либо, нуждаются в совместных усилиях. В своей речи глава MI5 также называет Россию враждебным государством, военные и разведывательные службы которого пытались осуществить "агрессивные и пагубные действия".

При этом глава британского ведомства обвиняет РФ в "грубых нарушениях международных правил" и заявляет, что такие действия, как отравление в Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, могут превратить Россию в "изолированную парию".

По его мнению Россия развернула беспрецедентный уровень дезинформации и Запад "должен пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и запутывания, которые выливаются из российской пропагандистской машины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, официальный Вашингтон прямо обвинил Россию в химической атаке в британском Солсбери, подчеркнув, что только у Кремля была мотивация, соответствующие ресурсы, а также опыт заказных убийств таким способом.