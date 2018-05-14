Стало известно, когда Рада представит окончательный вариант законопроекта "О нацбезопасности"

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны готов представить законопроект "О Национальной безопасности" ко второму чтению в эту среду, 16 мая.
Об этом во время Согласительного совета сообщил глава комитета, депутат ВР от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.
По его словам, сейчас в комитете на подготовке ко второму чтению находится важнейший системный закон "О Национальной безопасности". Планируется, 16 мая, включить его для рассмотрения и принять как закон.
"Я надеюсь, что мы сбалансировали полностью все поправки и сможем быстро пройти его за несколько часов", - заявил Пашинский.
Ранее в законопроект о национальной безопасности ко второму чтению было подано около тысячи поправок.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что законопроект " О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.
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