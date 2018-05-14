Стало известно, когда Рада представит окончательный вариант законопроекта "О нацбезопасности"

Об этом во время Согласительного совета сообщил глава комитета, депутат ВР от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

По его словам, сейчас в комитете на подготовке ко второму чтению находится важнейший системный закон "О Национальной безопасности". Планируется, 16 мая, включить его для рассмотрения и принять как закон.

"Я надеюсь, что мы сбалансировали полностью все поправки и сможем быстро пройти его за несколько часов", - заявил Пашинский.

Ранее в законопроект о национальной безопасности ко второму чтению было подано около тысячи поправок.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что законопроект " О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.