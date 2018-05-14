14:26 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда Рада представит окончательный вариант законопроекта "О нацбезопасности"

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны готов представить законопроект "О Национальной безопасности" ко второму чтению в эту среду, 16 мая.

Стало известно, когда Рада представит окончательный вариант законопроекта

Об этом во время Согласительного совета сообщил глава комитета, депутат ВР от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

По его словам, сейчас в комитете на подготовке ко второму чтению находится важнейший системный закон "О Национальной безопасности". Планируется, 16 мая, включить его для рассмотрения и принять как закон.

"Я надеюсь, что мы сбалансировали полностью все поправки и сможем быстро пройти его за несколько часов", - заявил Пашинский.

Ранее в законопроект о национальной безопасности ко второму чтению было подано около тысячи поправок.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что законопроект " О Национальной безопасности Украины" сейчас изучается экспертами Североатлантического альянса. После изучения они должны направить Украине свои выводы и рекомендации.


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