Саммит Украина-ЕС откроется 9 июля, - Мингарелли

На нем обсудят борьбу с коррупцией, макрофинансовую помощь Евросоюза для Украины, а также имплементацию Минских соглашений. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, Совет ассоциации Украина-ЕС пройдет в декабре, однако до этого состоится саммит Украина-ЕС. Мы уже знаем несколько вопросов, которые должны быть подняты в сфере реформ, - пояснил он в Киеве во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией.

Вместе с тем дипломат напомнил, что украинская сторона, в частности, хотела бы присоединиться к Европейскому таможенному союзу, Энергетическому союзу и единому цифровому рынку.

Пр и этом Мингарелли указал на уже традиционные вопроса, которые необходимо обсудить. Это процесс реформ и имплементация, а вернее отсутствие имплементации Минских соглашений, - пояснил посол.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время визита в Германию президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й саммит "Украина - Европейский Союз" летом 2018 года в Брюсселе.