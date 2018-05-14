Рада в четверг может назначить новых членов ЦИК

К тому времени фракции должны провести успешные консультации. Об этом в понедельник, 14 мая, на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента заявил председатель парламента Андрей Парубий.

При это он напомнил, что согласно регламенту, рассмотрение данного вопроса займет значительный промежуток времени. Сначала Верховная Рада отзовет членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, а затем будет голосовать за новых членов ЦИК.

Крайне важно, чтобы были проведены консультации. И если все фракции придут к положительному выводу, то уже в четверг это будет одним из ключевых вопросов, - добавил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.