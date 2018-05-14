12:42 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада может запретить трансляцию ЧМ-2018

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на  законодательном уровне  запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.

Рада может запретить трансляцию ЧМ-2018

Соответствующий проект постановления внесен депутатами от Радикальной партии и партии Самопомощь.

Как утверждают авторы проекта, запрет на трансляцию футбольных матчей станет актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора.

В документе предлагается признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, считается нарушением законных прав и интересов граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", немецкий и французский футбольные женские клубы проведут игровую встречу в киевском финале Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче немецкий "Вольфсбург" нанесли поражение английским спортсменкам со счетом 2:0.


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