Рада может запретить трансляцию ЧМ-2018

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.
Соответствующий проект постановления внесен депутатами от Радикальной партии и партии Самопомощь.
Как утверждают авторы проекта, запрет на трансляцию футбольных матчей станет актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора.
В документе предлагается признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, считается нарушением законных прав и интересов граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", немецкий и французский футбольные женские клубы проведут игровую встречу в киевском финале Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче немецкий "Вольфсбург" нанесли поражение английским спортсменкам со счетом 2:0.
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