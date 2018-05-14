Президент Украины к концу мая примет участие в испытаниях Javelin

Глава украинского государства Петр Порошенко хочет присоединиться к испытаниям американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые накануне были переданы нашей стране.
Об этом во время Согласительного совета заявила представитель президента в Верховной раде, депутат ВР от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.
Согласно ее словам, предоставление американских противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине является четким сдерживающим месседжем для агрессора, а также весомым вкладом для установления мира. В связи с этим президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытании этих Javelin на украинских полигонах, подчеркнула она.
Также Луценко добавила, что несколько дней назад ВСУ получили 37 пусковых установок и 210 ракет к ним.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", противотанковые ракетные комплексы Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии, позволят сохранить жизнь украинских воинов.
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