Президент Украины к концу мая примет участие в испытаниях Javelin

Об этом во время Согласительного совета заявила представитель президента в Верховной раде, депутат ВР от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Согласно ее словам, предоставление американских противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине является четким сдерживающим месседжем для агрессора, а также весомым вкладом для установления мира. В связи с этим президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытании этих Javelin на украинских полигонах, подчеркнула она.

Также Луценко добавила, что несколько дней назад ВСУ получили 37 пусковых установок и 210 ракет к ним.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", противотанковые ракетные комплексы Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии, позволят сохранить жизнь украинских воинов.