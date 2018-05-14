Представители Кабмина обсудили с министром экономики Германии строительство Северного потока-2

Об этом сообщили на заседании Кабинет министров Украины.

Отметим, что сначала украинская сторона донесла позицию Украины по строительству Северного потока-2, а потом уже обговорили ситуацию на востоке Украины.

Кстати, после встречи с представителями украинского правительства Альтмайер встретится с председателем правительства РФ Медведевым.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", строительство проекта "Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.

Сейчас позиция немецкого руководства по вопросу стратегического значения "Северного потока - 2" не настолько категорична, Берлин готов прислушиваться к своим европейским партнерам. Однако, полная реализация проекта позволит Германии диктовать политику, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью.