Представители Кабмина обсудили с министром экономики Германии строительство Северного потока-2

Накануне глава украинского правительства Владимир Гройсман, а также министр энергетики Украины Владимир Кистион провели переговоры с министром экономики и торговли Германии Петером Альтмайером. В частности, на встрече чиновники обсудили вопросы строительства Северного потока-2.
Об этом сообщили на заседании Кабинет министров Украины.
Отметим, что сначала украинская сторона донесла позицию Украины по строительству Северного потока-2, а потом уже обговорили ситуацию на востоке Украины.
Кстати, после встречи с представителями украинского правительства Альтмайер встретится с председателем правительства РФ Медведевым.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", строительство проекта "Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.
Сейчас позиция немецкого руководства по вопросу стратегического значения "Северного потока - 2" не настолько категорична, Берлин готов прислушиваться к своим европейским партнерам. Однако, полная реализация проекта позволит Германии диктовать политику, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью.
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