10:15 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко заверил, что новый городок на "Широком лане" откроют до конца года

До конца текущего года в Николаевской области откроется новый военный городок на полигоне "Широкий лан".

Порошенко заверил, что новый городок на

Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха, почту, магазины, кафе, медицинскую часть. Об этом в понедельник, 14 мая, на своей страничке в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, это первый такой масштабный проект, который осуществляется за счет бюджетных средств.

Обязательно загляну на строительство, чтобы лично проверить, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники, - пообещал глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на полигоне "Широкий лан" планируется ввести в эксплуатацию лагерный городок осенью 2018 года. По состоянию на конец марта общая строительная готовность городка составляла 35%.

Ориентировочная стоимость работ составляет 370 миллионов гривен.


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