Порошенко поздравил Украину с санкциями ЕС против организаторов выборов в Крыму

В Совете ЕС официально приняли решение о реализации ограничительный мер против пяти лиц, ответственных за противоправное внедрение выборов российского президента РФ во временно аннексированном Крыму и Севастополе. Глава Украины Петр Порошенко поздравил с этим население страны.
Об этом президент сообщает на странице в Facebook.
Порошенко отметил, что мера пресечения за незаконную политику любого вида против суверенитета и территориальной целостности государства является обязательным, необходимым и непоправимым.
Он провел деловые встречи в Ахене по этому поводу с руководителями ЕС, Франции, Германии. Лидер Украины подчеркнул, что эти переговоры подтвердили важность вопроса деоккупации и возвращения суверенитета страны над полуостровом для Европы. Он добавил, что в ЕС это выступает одним из насущных приоритетов повестки дня.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из-за санкций российскому бизнесмену Олегу Дерипаску пришлось вернул три частных самолета, которые он брал в аренду.
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