Порошенко поздравил Украину с санкциями ЕС против организаторов выборов в Крыму

Об этом президент сообщает на странице в Facebook.

Порошенко отметил, что мера пресечения за незаконную политику любого вида против суверенитета и территориальной целостности государства является обязательным, необходимым и непоправимым.

Он провел деловые встречи в Ахене по этому поводу с руководителями ЕС, Франции, Германии. Лидер Украины подчеркнул, что эти переговоры подтвердили важность вопроса деоккупации и возвращения суверенитета страны над полуостровом для Европы. Он добавил, что в ЕС это выступает одним из насущных приоритетов повестки дня.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из-за санкций российскому бизнесмену Олегу Дерипаску пришлось вернул три частных самолета, которые он брал в аренду.