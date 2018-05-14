20:05 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко инициирует разработку целевых программ шефства для стран ЕС над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 14 мая, провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

Порошенко инициирует разработку целевых программ шефства для стран ЕС над Донбассом

Во время встречи глава украинского государства выступил с инициативой подготовки странами Европейского союза целевых программ шефства над отдельными городами украинского Донбасса. Как сообщает пресс-служба президента, собеседники также обсудили пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса.

Во время встречи также обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе, а также шаги, необходимые для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициатива по размещению миротворцев ООН на Донбассе.

При этом стороны отметили необходимость продления санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Порошенко призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по информации Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано более 1,5 миллионов переселенцев.


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