09:32 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100193926:Polishuk

Полномочия Волкера по Украине расширены, - Гонгазде

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курту Волкеру получит продление мандата.

Полномочия Волкера по Украине расширены, - Гонгазде

Ему также расширили полномочия. Об этом в воскресенье, 13 мая, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

По ее словам, Волкер теперь будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе. Он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой, - заверила журналист, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер посетит Украину 14 мая. Кроме того, он совершит поездку на Донбасс, в ходе которой объявит о дополнительной финансовой помощи пострадавшему от российской агрессии региону.


Поделиться
Читайте также:
 
В МВФ предлагают ввести новый налог В стамбульском аэропорту столкнулись два самолета - ВИДЕО Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель В центре Луцка мужчина устроил фаер-шоу – ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив