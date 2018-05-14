Полномочия Волкера по Украине расширены, - Гонгазде

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курту Волкеру получит продление мандата.
Ему также расширили полномочия. Об этом в воскресенье, 13 мая, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.
По ее словам, Волкер теперь будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе. Он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой, - заверила журналист, ссылаясь на свои источники в Белом доме.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер посетит Украину 14 мая. Кроме того, он совершит поездку на Донбасс, в ходе которой объявит о дополнительной финансовой помощи пострадавшему от российской агрессии региону.
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