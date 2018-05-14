12:55 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент во вторник попытается рассмотреть вопрос местных выборов

Верховная Рада Украины уже во вторник, 15 мая, сможет проголосовать за назначение местных внеочередных выборов.

Парламент во вторник попытается рассмотреть вопрос местных выборов

Об этом, открывая сегодня заседание Согласительного совета, заявил глава парламента Андрей Парубий. При этом он напомнил, что о назначении отдельных внеочередных местных выборов и попросил профильный комитет провел работу.

Он также уверен, что во вторник, возможно, еще и до обеда пройти и проголосовать. Поэтому у меня есть предложение, чтобы фракции просмотрели перечень 48 вопросов, которые комитет определил как неконфликтные, чтобы мы смогли запустить местные выборы, - заявил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава ВР надеялся, что парламент на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде.


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