Парламент во вторник попытается рассмотреть вопрос местных выборов

Об этом, открывая сегодня заседание Согласительного совета, заявил глава парламента Андрей Парубий. При этом он напомнил, что о назначении отдельных внеочередных местных выборов и попросил профильный комитет провел работу.

Он также уверен, что во вторник, возможно, еще и до обеда пройти и проголосовать. Поэтому у меня есть предложение, чтобы фракции просмотрели перечень 48 вопросов, которые комитет определил как неконфликтные, чтобы мы смогли запустить местные выборы, - заявил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава ВР надеялся, что парламент на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде.