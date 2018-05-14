На следующей неделе Рада должна рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде, - Парубий

Парламент должен рассмотрела его на следующей неделе. Об этом глава парламента заявил в понедельник, на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента.

При этом Парубий отметил, что комитет затянул вопрос подготовки законопроекта. Поэтому я сейчас даю поручение комитету по вопросам правовой политики, чтобы безотлагательно, уже в эту среду, была завершена подготовка всех правок и чтобы на следующей неделе мы перешли к его рассмотрению, - заявил он, добавив, что ко второму чтению подано около двух тысяч поправок и рассмотрение законопроекта может занять продолжительное время.

Вместе с тем Парубий высказал уверенность, что на следующей неделе депутаты должны перейти к законопроекту об Антикоррупционном суде.

Напомним, согласно календарному плану, 15-18 и 22-25 мая Верховная Рада работает в пленарном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 1 марта приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Принятия этого закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают международные партнеры, в частности, МВФ. Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.Рада,