15:39 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Консула Украины в Гамбурге отстранили на время проверки

Консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец отстранен от выполнения служебных обязанностей на время проверки из-за якобы антисемитских высказываний в социальных сетях.

Консула Украины в Гамбурге отстранили на время проверки

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

По ее словам, на сегодняшний день представительство Украины осуждает все проявления антисемитизма, ксенофобии, дискриминации, не только в обществе, но и в МИД.

"Консул в Гамбурге отстранен от выполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", - рассказала Беца

Также спикер МИД добавила, что по данному инциденту сразу же было начато дисциплинарное производство. В настоящее время выясняются все детали случившегося, подчеркнула Беца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим в смертельной дорожно-транспортном происшествии с украинскими детьми в Беларуси.


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