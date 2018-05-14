В Германии расценили Украину, как надежного транзитера газа

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Альтмаер подчеркнул, что необходимо справедливо и достойно относится к украинским интересам, среди которых и финансовые. Он отметил важность позитивных результатов при определении гарантии для продолжения газового транзитного пути через Украину.

Как сообщил министр, лидеры ФРГ не станут отказываться от поддержки Киева по масштабному ряду вопросов, среди которых продление политики ограничительных мер в сторону российского государства-агрессора. По его словам, Германия надеется на Украину как на транспортера.

Гройсман в свою очередь упомянул о том, что, "Северный поток-2" является только выгодным для России политически угрожающим планом-прикрытием с целью политического контроля над Украиной и Европой.

Украинский чиновник отметил, что ГТС Украины можно смело считать надежным транзитером для европейских потребителей, которую удобно модернизировать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в случае сооружения Россией газопроводов с мощностью, позволяющей переправку газа в Европу в обход Украины, РФ в любое время сможет лишить газа украинцев и никак на это повлиять не удастся.