В Армении назначили новое правительство

Накануне в субботу президент страны Армен Саркисян подписал указы о назначении новых членов правительства. Как сообщает Радио Азатутюн, все назначения произведены по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Таким образом, Мгер Григорян назначен вице-премьером, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел, Мане Тандилян - министром труда и социальных вопросов, Атом Джанджугазян - министром финансов, Артак Зейналян - министром юстиции, Арсен Торосян - министром здравоохранения, Артур Хачатрян - министром сельского хозяйства, Левон Ваградян - министром спорта и по делам молодежи.

Арцвик Минасян был назначен министром экономического развития и инвестиций, Эрик Григорян - министром охраны природы, Ашот Акопян - министром транспорта, связи и информационных технологий, Грачья Ростомян - министром по чрезвычайным ситуациям, Артур Григорян - министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Лилит Мукунц - министром культуры.

Ранее на этой неделе по представлению премьера Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян вице-премьером.

На должность министра обороны Армении был назначен Давид Тоноян, Сурен Папикян был назначен министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян - министром образования и науки, а Мхитар Айрапетян - министром диаспоры.

На должности начальника полиции и директора Службы национальной безопасности были назначены, соответственно, Валерий Осипян и Артур Ванецян.

Вместе с тем новоизбранный премьер-министр на совещании назвал главной задачей подготовку страны к досрочным выборам.

По его словам, в политическом плане наша приоритетная задача - это подготовка к проведению внеочередных парламентских выборов, однако к этому моменту у нас должны быть серьезные результаты.

При этом одним из важных вопросов он считает подготовку программы правительства, после чего она должна быть представлена ​​в парламенте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Армении лидер протестующих Пашинян возглавил правительство.