Украина и Грузия приблизились к полной реализации соглашения о ЗСТ

По словам заместителя министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Натальи Микольской, сейчас проводятся заключительные работы по внесению изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Грузия о свободной торговле.

Полная реализация документа на рактике будет выглядеть следующим образом - при производстве товаров в Украине можно закупать сырье и комплектующие в Грузии, а готовый товар продавать за границу. Используя эффект диагонального накопления Грузия может также поступать и украинским сырьей, которое она закупает у нас.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по результатам первого квартала текущего 2018 года Украина занимает второе место в рейтинге государств-импортеров вина из Грузии.