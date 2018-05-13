07:00 13.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Грузия приблизились к полной реализации соглашения о ЗСТ

Тбилиси и Киев договорились полностью имплементировать конвенцию Пан-Евро-Мед в действующую ЗСТ. Об этом передает пресс-служба Минэкономразвития. 

Украина и Грузия приблизились к полной реализации соглашения о ЗСТ

По словам заместителя министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Натальи Микольской, сейчас проводятся заключительные работы по внесению изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Грузия о свободной торговле. 

Полная реализация документа на рактике будет выглядеть следующим образом - при производстве товаров в Украине можно закупать сырье и комплектующие в Грузии, а готовый товар продавать за границу. Используя эффект диагонального накопления Грузия может также поступать и украинским сырьей, которое она закупает у нас.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", по результатам первого квартала текущего 2018 года Украина занимает второе место в рейтинге государств-импортеров вина из Грузии


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