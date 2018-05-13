Трамп считает свое решение о выходе из ядерное сделки "гениальным"

В официальном твите американского лидера подается короткая статистика увеличения расходов Тегерана на ядерное вооружение в размере 40 процентов, что дополнительно подтверждает действия президента на прекращения сотрудничества с Ираном в рамках ядерных соглашений.

"Просто еще один показатель того, что это была большая ложь. Но больше нет", - добавляет Трамп. В то же время, Европа в дальнейшем будет работать с Ираном для сохранения соглашения, однако сейчас многие депутаты настроены пессимистично. Вероятно, новый вариант ядерного солашения будет выглядит совсем иначе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно народные избранники парламента Ирана сожгли бумажный флаг Соединенных Штатов Америки и кричали "Смерть Америке" в ответ на решение президента страны Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.