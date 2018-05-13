13:41 13.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп считает свое решение о выходе из ядерное сделки "гениальным"

Иран с 2015 года наращивал свой оружейный потенциал. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп считает свое решение о выходе из ядерное сделки

В официальном твите американского лидера подается короткая статистика увеличения расходов Тегерана на ядерное вооружение в размере 40 процентов, что дополнительно подтверждает действия президента на прекращения сотрудничества с Ираном в рамках ядерных соглашений.

"Просто еще один показатель того, что это была большая ложь. Но больше нет", - добавляет Трамп. В то же время, Европа в дальнейшем будет работать с Ираном для сохранения соглашения, однако сейчас многие депутаты настроены пессимистично. Вероятно, новый вариант ядерного солашения будет выглядит совсем иначе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно народные избранники парламента Ирана сожгли бумажный флаг Соединенных Штатов Америки и кричали "Смерть Америке" в ответ на решение президента страны Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном


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