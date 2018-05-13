00:00 13.05.2018 | Политика | Новости
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Пашинян решил разместить правительственный комитет на своей даче

Глава кабмина страны Никол Пашинян решил переехать на свою дачу вместе с министрами и семьей. Об этом он заявил в эфире одного из государственных телеканалов. 

Пашинян решил разместить правительственный комитет на своей даче

Таким образом, президенту и премьеру Армении Сержу Саргсяну, а также бывшему главе Конституционного суда Гагику Арутюняну придется искать новое убежище. Согласно Конституции Армении, глава государства обязан проживать на территории правительственного имения, специально предназначенного для высших чинов. 

"Во-первых, это положено по закону. Во-вторых, если дача пустая, может сложиться впечатление, что в стране нет премьер-министра", - отметил Пашинян.

Напомним, что премьер-министр заявил, что он и его команда планировали только достичь власти, поэтому будет проводиться совещание с другими фракциями для реализации правительства национального согласия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Пашинян рассказал о сроках возникновения нового руководства Армении


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