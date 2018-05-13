09:00 13.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меркель настаивает на скорейшем урегулировании конфликта на востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает обе стороны конфликта на Донбассе начать придерживать Минских договоренностей. Об этом политик заявила, выступая в субботу в Ассизи на церемонии вручения ей религиозной награды "Лампада мира" Святого Франциска.

Меркель настаивает на скорейшем урегулировании конфликта на востоке Украины

По ее словам, совершенно очевидною, что со стороны России каждую ночь нарушается режим тишины, постоянно ведутся обстрелы, жертвами которого становятся мирные граждане. Для канцлера очень важно, чтобы конфликт на Донбассе перешел в активную дипломатическую фазу.

Для Германии остается важной тема гуманитарных составляющих, среди которых наболевшим является момент с заложниками, которых незаконно заключили на оккупированной территории. В их находятся украинские военные и политзаключенные, которых противоправно удерживают в России. Меркель настаивает на срочном возвращении России в "нормадский формат", так как переговоры без четверной стороны и участника конликта закончить войну будет невозможно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии состоялись трехсторонние переговоры лидеров трех стран нормандского формата.


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