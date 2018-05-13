Лондоном прошлись сторонники Лейбористской партии - ФОТО

Центром Лондона прошлись рабочие с требованием увеличить минимальный размер оплаты труда и размер финансирования сферы социальных услуг. Об этом передает The Guardian.
Официальными организаторами акции выступили представители Британского конгресса тред-юнионов и руководства Лейбористской партии. Во главе колонны трудящихся шел лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, который на камеру перед журналистами критиковал политику правительства Терезы Мэй и ее инициативу урезания финансирования социального бюджета.
"Мы дадим рабочим больше власти, укрепляя их права и свободы, иначе и быть не может", - отмечает Корбин.
Как сообщалось в "УРА-Информ", лидера Лейбористской партии Джереми Корбина подозревают с использовании российских СМИ-ботов для влияния на ход парламентских выборов в стране.
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