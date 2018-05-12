12:19 12.05.2018 | Политика | Новости
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У аргентинского президента не хватило денег на билет на Чемпионат мира по футболу

Президент Аргентины Маурисио Макри не сможет поддержать национальную футбольную сборную из-за проблем с экономическим положением в стране. Об этом передает La Nación.

У аргентинского президента не хватило денег на билет на Чемпионат мира по футболу

Сообщается, что на фоне растущего экономического кризиса в стране президент не может позволить себе поездку в Россию на Чемпионат мира по футболу. Курс национальной валюты в Аргентине уже достиг небывалого уровня в 23,73 песо за единицу американской валюты. С начала 2018 года песо уже обесценилось на 25 процентов, что чревато для Рио дефолтом.

Страна уже запросила финансовой помощи у МВФ, речь идет о 30 млрд долларов, которые Рио может получить до конца 2018 года. Макри самостоятельно принял решение отказаться от поездки, так как вернуться назад у него просто бы не было денег.

"Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением", - отмечает глава государства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правый защитник профессионального французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Дани Алвес в связи с травмой колена не сможет вовремя вылечиться к будущему чемпионату мира в России


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