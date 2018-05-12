Турция начнет запуск нового газопровода в обход России

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, поставка газа из Каспийского моря и реализация полная реализация проекта TANAP полностью соответствуют интересам как Анкары, так и европейских государств, которые направлены на постепенную диверсификацию источников поставок "голубого топлива".

Мощность нового канала позволяет поставлять 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будут использовать турки, остальное будет поставляться в Евросоюз. Ресурс будет добываться в рамках разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". Далее планируется создание общего "газотранспортного коридора", где доля расходов для пользователей TANAP будет распределяться равномерно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проекта " Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.