19:30 12.05.2018 | Политика | Новости
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Турция начнет запуск нового газопровода в обход России

Турция начнет поставлять газ европейцам через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в обход российской границы. Об этом передает Anadolu.

Турция начнет запуск нового газопровода в обход России

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, поставка газа из Каспийского моря и реализация полная реализация проекта TANAP полностью соответствуют интересам как Анкары, так и европейских государств, которые направлены на постепенную диверсификацию источников поставок "голубого топлива".

Мощность нового канала позволяет поставлять 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будут использовать турки, остальное будет поставляться в Евросоюз. Ресурс будет добываться в рамках разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". Далее планируется создание общего "газотранспортного коридора", где доля расходов для пользователей TANAP будет распределяться равномерно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проекта " Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу. 


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