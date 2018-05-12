"Северный поток - 2" полностью обеспечит энергетическую независимость Германии

Оь этом передает пресс-служба украинского МИДа.

Сейчас позиция немецкого руководства по вопросу стратегического значения "Северного потока - 2" не настолько категорична, Берлин готов прислушиваться к своим европейским партнерам. Однако, полная реализация проекта позволит Германии диктовать политику, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью,

Таким образом, Германия сможет полностью контролировать главный газотранспортный канал, который будет проходить по дну Балтийского моря, что может полностью переформатировать теперешнюю ситуацию на европейском рынке энергетики.

Напомним, что министр экономики Германии Петер Альтмайер намерен посетить Россию и Украину, во время которых обсудит проект строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось в "УРА-Информ", экозащитная организация Nabu подала иск в суд с требованием срочного запрета строительства " Северного потока - 2" на участке в Грайфсвальдском заливе.