15:21 12.05.2018 | Политика | Новости
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Президентские выборы в Италии обернулись очередным политическим скандалом

Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом передает Corriere della Sera.

Президентские выборы в Италии обернулись очередным политическим скандалом

Так, Надзорный суд Милана отменил запрет лидеру партии участвовать в президентской гонке. Решение было принято в пользу Сильвио благодаря успешной работе его команде адвокатов. СМИ сразу же принялись активно обсуждать эту тему, особенно часто на каналах светились оппозиционные Берлускони политики. Все в одни голос вспоминали, что еще в 2013 году экс-премьера Италии приговорили к 4 годам лишения свободы за финансовые махинации, позже срок заменили общественными работами.

Напомним, что в начале марта в Италии состоялись внеочередные парламентские выборы. Победа досталась объединенной оппозиционной коалиции Сальвини-Берлускони и их политическим силам "Лиге Севера" и "Вперед Италия!". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Италии не смогли сформировать новое правительство.


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