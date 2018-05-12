Президентские выборы в Италии обернулись очередным политическим скандалом

Так, Надзорный суд Милана отменил запрет лидеру партии участвовать в президентской гонке. Решение было принято в пользу Сильвио благодаря успешной работе его команде адвокатов. СМИ сразу же принялись активно обсуждать эту тему, особенно часто на каналах светились оппозиционные Берлускони политики. Все в одни голос вспоминали, что еще в 2013 году экс-премьера Италии приговорили к 4 годам лишения свободы за финансовые махинации, позже срок заменили общественными работами.

Напомним, что в начале марта в Италии состоялись внеочередные парламентские выборы. Победа досталась объединенной оппозиционной коалиции Сальвини-Берлускони и их политическим силам "Лиге Севера" и "Вперед Италия!".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Италии не смогли сформировать новое правительство.