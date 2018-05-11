Закон об антикоррупционном суде может быть принят уже в июне, - Герасимов

Не исключено, что это произойдет в июне ввиду большого объема документа. Об этом в четверг вечером, 10 мая, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

При этом заверил, что фракция сделает все, чтобы этот закон был принят до конца майских пленарных недель.

При этом, говоря об итогах состоявшегося накануне совещания представителей парламентских фракций у председателя Верховной Рады, Герасимов отметил, что все поддержали позицию о необходимости как можно скорее приступить к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Он также добавил, что на следующей неделе ожидают решение профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия относительно проекта закона.

Напомним, Верховная Рада 1 марта приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Принятия этого закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают международные партнеры, в частности, МВФ. Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.

Как сообщал УРА-Информ, глава украинского финансового ведомства отметил, что сейчас первоочередной задачей для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде. Это является условием для выделения транша, - заявил Данилюк.