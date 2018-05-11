Встреча Порошенко с президентом Словении пройдет за закрытыми дверями

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Официальная церемония встречи лидеров стран прошла на площади перед Администрацией президента Украины.

Перед центральным входом в указанное помещение, поблизости от Дома Городецкого, зафиксированы государственные символы Украины и Республики Словения в виде знамен. Также были построены солдаты роты Почетного караула. Военный оркестр торжественно проиграл государственные гимны Республики Словения и Украины.

Лидеры стран обошли строй бойцов роты Почетного караула, после чего представили участников официальных делегаций Республики Словения и Украины. Члены роты Почетного караула прошагали парадным маршем перед президентами.

По окончанию официальной части мероприятия началась деловая личная встреча глав государств без наблюдения посторонних лиц. После нее будут проведены украинско-словенские переговоры под главенством президентов, после чего планируется утвердить ряд двусторонних украинско-словенских документов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко обговорил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном положение украинских заключённых на захваченных территориях и в Российской Федерации.