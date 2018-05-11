В Украине могут отменить визы с четырьмя странами Латинской Америки

Об этом сегодня, 11 мая, шла речь в ходе круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы"

По словам Миняйло, с четырьмя странами Латинской Америки обсуждалась возможность уже в ближайшее время подписания договоров об отмене визового режима. Известно, что это Уругвай, Перу, Колумбия, также предметные дискуссии были в Мексике.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы география безвизовых путешествий украинцев расширилась... Сегодня граждане Украины могут путешествовать без виз в 85 стран мира", - добавил представитель МИД.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Сообщается, что в общее число выехавших не вошло количество граждан, которым было отказано во въезде.