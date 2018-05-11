В РФ считают Китай важнейшим партнером для страны

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Общественное мнение, информирует РИА Новости. Соответствующее исследование было проведено с выяснения, с какими странами, по мнению россиян, Москве следует развивать сотрудничество. Важными экономическими партнерами респонденты назвали Китай (48%), Белоруссию (26%) и Германию (23%).

Также эксперты задали жителям страны вопрос, о том, какая из перечисленных стран является для России самым нужным, самым ценным партнером и с какой из них РФ особенно важно поддерживать хорошие отношения. Почти треть россиян назвали Китай - 33%. Второе место в этом списке заняла Беларусь (13%). Третье место заняли США (8%).

Также россияне считают, что необходимо уделять внимание отношениям страны с Германией, Казахстаном, Японией, Турцией и Украиной.

Опрос проводился 28-29 апреля в 53 регионах России. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи респондентов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко глубоко убежден, чт Вооруженные силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов доверием. Соответствующие заявление глава государства сделал во время принесения военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.