03:00 11.05.2018 | Политика | Новости
100193686:nastya

В РФ считают Китай важнейшим партнером для страны

Самым ценным государством-партнером для Росси ее граждане считают Китай.

В РФ считают Китай важнейшим партнером для страны

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Общественное мнение, информирует РИА Новости. Соответствующее исследование было проведено с выяснения, с какими странами, по мнению россиян, Москве следует развивать сотрудничество. Важными экономическими партнерами респонденты назвали Китай (48%), Белоруссию (26%) и Германию (23%).

Также эксперты задали жителям страны вопрос, о том, какая из перечисленных стран является для России самым нужным, самым ценным партнером и с какой из них РФ особенно важно поддерживать хорошие отношения. Почти треть россиян назвали Китай - 33%. Второе место в этом списке заняла Беларусь (13%). Третье место заняли США (8%).

Также россияне считают, что необходимо уделять внимание отношениям страны с Германией, Казахстаном, Японией, Турцией и Украиной.

Опрос проводился 28-29 апреля в 53 регионах России. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи респондентов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко глубоко убежден, чт  Вооруженные силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов доверием.  Соответствующие заявление глава государства сделал во время принесения военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.


Поделиться
Читайте также:
 
WBA изготовила специальный суперпояс для победителя боя Ломаченко - ФОТО Роналду признался, почему не праздновал гол в ворота Барселоны - ФОТО В столице "заминировали" Соломенский суд - ФОТО Пакьяо проявил гостеприимство к Мейвезеру
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив