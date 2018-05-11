14:58 11.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЕС утвердили санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму, - Порошенко

Комитет постоянных представителей Европейского союза одобрил и внес правки в список персональных санкций против граждан Российской Федерации, которые были организаторами незаконных выборов президента РФ в анексированном Крыму.

В ЕС утвердили санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму, - Порошенко

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в личном микроблоге в Twitter, поблагодарив ЕС за этот шаг.

В своем посте глава украинского государства поприветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС.

Известно, что согласно обновленному решению, в список индивидуальных санкций попали лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму.

"Спасибо нашим партнерам из ЕС", - написал Порошенко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Украина введет новые санкции против Российской Федерации в связи с применением ею химического оружия в центре Европы и незаконных " выборов" в аннексированном Крыму.


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