В ЕС утвердили санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму, - Порошенко

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в личном микроблоге в Twitter, поблагодарив ЕС за этот шаг.

В своем посте глава украинского государства поприветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС.

Известно, что согласно обновленному решению, в список индивидуальных санкций попали лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму.

"Спасибо нашим партнерам из ЕС", - написал Порошенко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Украина введет новые санкции против Российской Федерации в связи с применением ею химического оружия в центре Европы и незаконных " выборов" в аннексированном Крыму.