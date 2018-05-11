15:30 11.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине недопустимо ставить ультиматум по вопросам языка, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что в государстве будут улучшать и способствовать развитию национального украинского языка. Он напомнил, что Украина достойно относится к языкам национальных меньшинств, поэтому нельзя ставить ультиматумы в ее сторону.
Украине недопустимо ставить ультиматум по вопросам языка, - Гройсман

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из украинских каналов.

По мнению Гройсмана, недопустимо применять вопрос языка национальных меньшинств с целью добиться определенных политических планов. Он негативно оценил такие действия со стороны дружественного государства Венгрии.

Как утверждает Гройсман, такой вопрос стоял бы остро и принципиально для любой страны. Ультиматумы ставить не нужно. Премьер-министр подчеркнул, что языки венгерской, румынской, словацкой, польской нацменьшинств в Украине уважают и дают возможность для развития. 

Он добавил, что украинцы все время справедливы, либеральны в сторону партнеров при условии, если к Украине и ее нации относятся с уважением.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во всех общеобразовательных учреждениях Турецкой Республики будут введены факультативные уроки украинского языка.


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