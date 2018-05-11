Украине недопустимо ставить ультиматум по вопросам языка, - Гройсман

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из украинских каналов.

По мнению Гройсмана, недопустимо применять вопрос языка национальных меньшинств с целью добиться определенных политических планов. Он негативно оценил такие действия со стороны дружественного государства Венгрии.

Как утверждает Гройсман, такой вопрос стоял бы остро и принципиально для любой страны. Ультиматумы ставить не нужно. Премьер-министр подчеркнул, что языки венгерской, румынской, словацкой, польской нацменьшинств в Украине уважают и дают возможность для развития.

Он добавил, что украинцы все время справедливы, либеральны в сторону партнеров при условии, если к Украине и ее нации относятся с уважением.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во всех общеобразовательных учреждениях Турецкой Республики будут введены факультативные уроки украинского языка.