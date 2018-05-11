Суд определился с датой рассмотрения дела нардепа Савченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

Согласно решению суда, заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко назначено на 14 мая 2018 года в 13:00.

Известно, что заседание будет проходить в помещении Шевченковского районного суда города Киева по ул. Дегтяревская, 31-а.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Это была попытка проведения экспертизы.