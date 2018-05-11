12:35 11.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, где пройдет встреча глав МИД "нормандского формата"

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве рассказал, что встреча глав МИД Франции, России и Украины в "нормандском формате" может пройти в Берлине.

Стало известно, где пройдет встреча глав МИД

Об этом информирует издание Deutsche Welle.

По словам немецкого министра, "нормандскому формату" нужно дать новый толчок. Однако, точной даты, когда может состояться такая встреча, глава внешнеполитического ведомства ФРГ не назвал.

При этом, Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения и соблюдения условий перемирия.

Он также выразил убеждение, что миротворческая миссия ООН могла бы помочь достичь определенного прогресса в деле мирного урегулирования конфликта.

В свою очередь, российский министр Сергей Лавров заявил о готовности рассмотреть предложение немецкого коллеги о следующей встрече в "нормандском формате". В ходе встречи министров обсуждались конкретные шаги такой встречи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запланированы трехсторонние переговоры лидеров трех стран нормандского формата. Президент Украины Петр Порошенко, проведет трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте главы украинского правительства.


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