Швеция покинула российский проект "Луна-25"

Об этом сообщается в проекте решения Совета Российской академии наук по космосу.

Было принято решение по просьбе заграничного шведского производителя изъять из состава научной техники устройство "Лина-Эксан". Миссии по анализу ионной и нейтральной лунной экзосферы получится достичь с российским устройством "Ариес-Л".

До этого в NASA говорили о строительстве обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform) в 2019 году, которую в 2025 году хотят отправить на орбиту Луны. Станция пригодиться космонавтам, которые будут осуществлять полеты на Марс.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Вашингтоне министры обороны США, Финляндии и Швеции подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран.