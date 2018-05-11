Пучдемон отказался от поста премьера Каталонии

Он предложил вместо себя другую кандидатуру на пост главы регионального правительства. Как сообщает в пятницу, 11 мая, Reuters, Пучдемон предложил на этот пост депутата Кима Тора.

Издание также напоминает, что Каталонские законодатели должны выбрать лидера, чтобы сформировать правительство до 22 мая.

Напомним, суд в Испании принял к рассмотрению иск правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.

Таким образом, данный шаг означает автоматическое приостановление действия до окончательного решения Конституционным судом, которое может быть принято через несколько месяцев.

Как сообщал УРА-Информ, в настоящее время экс-глава правительства Каталонии Пучдемон находится в Германии и не имеет права покидать ее территорию без разрешения немецкой прокуратуры, которая ведет его дело. В то же время, если Пучдемон будет выдан Испании, то испанское следствие не сможет предъявить ему обвинение в "подстрекательстве к бунту", поскольку эта статья была отклонена немецким судом как основание для экстрадиции.