21:58 11.05.2018 | Политика | Новости
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Польские депутаты добровольно отказались от своих зарплат

Сейм Польши поддержал закон инициированный лидером партии Право и Справедливость (PiS)  Ярославом Качиньским о сокращении жалования для депутатов парламента. 

Польские депутаты добровольно отказались от своих зарплат

Об этом передает польское издание PAP.

Сообщается, что отныне заработная плата польских народных избранников будет уменьшена на 20 процентов, что соответствует 80-процентному оклада любого министра из правительственного кабинета. Однако, 213 оппозиционных парламентариев не голосовали за сокращение собственной зарплаты, аргументировав это "слишком слабым" источником для пополнения бюджета.

Правда, еще остаются расходы для покрытия расходов депутатов, связанных с рабочими командировками, которые в основном занимали, как минимум 25-процентный оклад депутатов. По оценкам специалистов, благодаря новому закону польская казна будет ежегодно пополняться на 13 млн злотых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти Польши подали в Сейм принять закон о снижении зарплат депутатам, сенаторам чиновникам и руководителям госкомпаний. 


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