23:40 11.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100193815:roman

ООН будут перенимать украинский опыт противодействия российским кибератакам

Ряд делегаций в Организации Объединенных Наций просят Киев проконсультировать их в вопросе противодействия российской информационной пропаганде. 

ООН будут перенимать украинский опыт противодействия российским кибератакам

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца поделилась с журналистами.

По ее словам, информационная война оказалась настолько важна в контексте украино-российского противостояния, что игнорировать тот факт, что Украине удалось успешно противодействовать пропаганде Кремля, не стоит. Информационное вещание имеет мощное влияние и является вопросом глобальной повестки дня.

Последние геополитические события показали, что и Европа подвержена риску быть атакованными со стороны Москвы. Наглядными тому примерами стали вмешательства российских хакеров в ход американской избирательной кампании 2016 года, а также проведение референдума Brexit в Британии.

"Надо активно противодействовать российской пропагандистской машине", - резюмирует Беца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель военного комитета НАТО Петр Павел на саммите Stratcom в Праге заявил, что Российская Федерация пытается изменить мировой порядок, используя пропаганду


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине появилась универсальная пилюля от рака В Афганистане талибы напали на базу полиции В Британии начались гонения на агитаторов, поддерживавших Brexit НБУ ошиблись с "негативными" прогнозами на рост инфляции
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив