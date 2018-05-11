ООН будут перенимать украинский опыт противодействия российским кибератакам

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца поделилась с журналистами.

По ее словам, информационная война оказалась настолько важна в контексте украино-российского противостояния, что игнорировать тот факт, что Украине удалось успешно противодействовать пропаганде Кремля, не стоит. Информационное вещание имеет мощное влияние и является вопросом глобальной повестки дня.

Последние геополитические события показали, что и Европа подвержена риску быть атакованными со стороны Москвы. Наглядными тому примерами стали вмешательства российских хакеров в ход американской избирательной кампании 2016 года, а также проведение референдума Brexit в Британии.

"Надо активно противодействовать российской пропагандистской машине", - резюмирует Беца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель военного комитета НАТО Петр Павел на саммите Stratcom в Праге заявил, что Российская Федерация пытается изменить мировой порядок, используя пропаганду.