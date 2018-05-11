19:35 11.05.2018 | Политика | Новости
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Министра экономики Канады не пускали в США из-за тюрбана

Министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдип Байнс заявил, что в прошлом году в аэропорту Детройта его принуждали снять традиционный головной убор тюрбан, который имеют участники линии сикхизма в Индии.

Министра экономики Канады не пускали в США из-за тюрбана

Об этом сообщает CNN.

Байнс прошел через все меры безопасности, не сообщая при этом сознательно о своей высокой должности. Он планировал лучше понять, что простые граждане испытывают в ситуациях, когда им порою сложно ладить с людьми, наделенными властью.

Когда министр прошел один из приборов для сканирования без каких-либо неприятностей, ему предложили пройти через второй в связи с его головным убором. Оказалось, что в устройстве была неисправность, монитор светился красным, поэтому от министра потребовали, чтобы он снял с головы тюрбан.

Байнс спросил сотрудника пункта контроля, почему нужно снимать убор, если прибор работал исправно. Он добавил, что его ни разу не просили так снимать одежду, это все равно, что снять часть белья. 

За 20 минут до отбытия самолета, чиновника снова задержали и потребовали убрать тюрбан согласно протоколу, но когда министр показал дипломатический паспорт и его сразу пропустили. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственный департамент Соединенных Штатов Америки принял решение ввести санкции против оборонительных структур Российской Федерации, Китая и других стран.


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