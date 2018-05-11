Министр финансов Франции призвает ЕС выступить против решения США

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Ле Мэр, государства Европы могут намного смелее выступить против администрации Дональда Трампа касательно ядерного соглашения с Ираном, а не действовать как слабые американские "вассалы".

Он отметил, что ЕС не следует спокойно принимать тот факт, что США взяли на себя роль "всемирного экономического полицейского". Как сказал министр, у европейских компаний есть возможность продолжать товарооборот с Ираном, несмотря на действия лидера США в сторону восстановления санкции.

Ле Мэр предложил реализовать европейский орган, который будет в праве определять меры пресечения для иностранных компаний- нарушителей за их торговые решения, как это делает американское министерство юстиции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана.