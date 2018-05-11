Луценко обнародовал новые представления о снятии неприкосновенности с нардепов

Об этом он сообщил, выступая в Остроге Ровенской области.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует в ближайшее время подписать представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности еще с трех народных депутатов.

"Сейчас у меня на столе еще три представления, которые я подпишу в ближайшую неделю и, конечно, буду доказывать в парламентском зале необходимость снятия депутатской неприкосновенности", - добавил он.

В то же время Луценко не назвали фамилии нардепов, которых могут лишить особого статуса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Генеральная прокурора Украины имеет материалы, на основании которых можно снять неприкосновенность с ряда народных депутатов.Он заверил, что у него на столе лежат пять материалов, в том числе и со Специализированной антикоррупционной прокуратуры.