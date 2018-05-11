10:29 11.05.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз признал право Израиля на оборону

Представительство Евросоюза выразило поддержку действиям Израиля в ответ на иранский ракетный обстрел с территории Сирии. 

Евросоюз признал право Израиля на оборону

Об этом говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини

Такое решение связано с тем, что до сих пор ситуация в стране охарактеризована как "вызывающая крайнюю обеспокоенность". К слову, зраильское правительство имеет право на самооборону, считают в ЕС.

"Израиль имеет право защищаться", - гласит сообщение. Поэтому, Евросоюз призывает сторонам проявлять сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации насилия и дестабилизировать обстановку в регионе. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Израиль предупреждал Россию о нанесении ударов по Сирии. При этом в Минобороны Израиля уточнили, что удар был нанесен по десяткам объектов, принадлежащих иранским силам, расположенным на территории Сирии.


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