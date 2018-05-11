14:17 11.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС огласил условия для сохранение безвиза с Украиной

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Евросоюз хочет быть полностью убежден в выполнении Украиной контрольных показателей предоставления права на безвизовый режим с ЕС.

ЕС огласил условия для сохранение безвиза с Украиной

Соответствующее заявление он сделал в ходе "круглого стола" в Киеве.

По словам Мингарелли, перед Украиной стоит задача выполнения большого количества контрольных показателей. Для того, чтобы украинские граждане могли свободно путешествовать и продолжали получать выгоды от безвиза, который позволит тысячам украинцев путешествовать в ЕС.

Ранее, перед предоставлением безвизового режима Украине ЕС хотел убедиться, что в Украине проводятся реформы, осуществлен переход на биометрические паспорта, усилена безопасность на границах, ведется борьба с коррупцией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Колумбия в скором времени планируют завершить все процедуры для введения безвизового режима между странами.


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