ЕС огласил условия для сохранение безвиза с Украиной

Соответствующее заявление он сделал в ходе "круглого стола" в Киеве.

По словам Мингарелли, перед Украиной стоит задача выполнения большого количества контрольных показателей. Для того, чтобы украинские граждане могли свободно путешествовать и продолжали получать выгоды от безвиза, который позволит тысячам украинцев путешествовать в ЕС.

Ранее, перед предоставлением безвизового режима Украине ЕС хотел убедиться, что в Украине проводятся реформы, осуществлен переход на биометрические паспорта, усилена безопасность на границах, ведется борьба с коррупцией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Колумбия в скором времени планируют завершить все процедуры для введения безвизового режима между странами.