Волкер прибудет в Украину

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко журналистам по итогам трехсторонней встречи в немецком Аахене.

По словам главы украинского государства, в ближайший понедельник на следующей неделе правительство страны ожидает Курта Волкера.

53-летний Волкер является специальным координатором Государственного департамента США по вопросам Украины. Также он выступает постоянным представителем США в НАТО.

До этого Курт Волкер в интервью Голосу Америки заявлял, что для военных действий на Донбассе нет основательных причин, кроме присутствия российских войск, за которыми и стоит решение о прекращении их.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер ожидает в ближайшее время прогресса со стороны России в вопросе миротворческой миссии Организации объединенных наций на востоке Украины после инаугурации российского президента Владимира Путина.